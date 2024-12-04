Donald Trump'ın ekibi ve ABD Adalet Bakanlığı neden el sıkıştı?

ABD'de Adalet Bakanlığı'nın, Trump'ın ekibiyle yeni kabinede aday gösterilen kişilere yönelik 'güvenlik soruşturması' yapılması konusunda anlaşma imzaladığı açıklandı. Trump'ın özel kalem müdürü olarak görev yapacak Susie Wiles, söz konusu anlaşmanın, Trump ve ekibinin ilk günden görevlerini yerine getirmeleri için hazır olmalarını sağlayacağını ifade etti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, yeni kabine adaylarının güvenlik soruşturması, FBI tarafından yapılacak.

Mutabakat zaptının imzasındaki gecikme eleştirilere maruz kalmıştı

Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra iktidar değişimi için gereken mutabakat zaptını imzalamada ağır davranması eleştirilere neden olmuş, Başkan Biden'ın Trump ile 13 Kasım'da Oval Ofis'te yaptığı görüşmede mutabakat zaptının önemini vurguladığı belirtilmişti. Söz konusu mutabakat metninin gecikmesi nedeniyle iktidar değişimi için ilgili kurumlar gerekli bilgi paylaşımını başlatamamıştı.