Donald Trump'ın gümrük planına Kanada'dan sert tepki

Kanada'nın istifa edeceğini açıklayan Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi durumunda "güçlü ve ulusal bir yanıt" vereceklerini açıkladı. Trudeau'nun açıklamaları, Ottawa hükümetinin bu konuda kararlı bir tutum sergileyeceğinin sinyalini verdi.

"Olası zarar için yoğun mesai harcanıyor"

Trudeau, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ın söz konusu vergi planının hayata geçmesi durumunda Kanada genelinde ekonomik etkiler yaşanabileceğine dikkat çekti. Konuyla ilgili eyalet liderleriyle temas kurduğunu ifade eden Trudeau, yetkililerin olası zararı önlemek için yoğun mesai harcadığını vurguladı. Başbakan Trudeau, "Gerekirse hepimiz güçlü ve ulusal bir yanıt vermeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın vergi hamlesi ve geçmiş misillemeler

Trump, göreve geldiği ilk gün yaptığı açıklamada, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Kanada’ya uyguladığı yüksek tarifelere Ottawa yönetimi, 2018 yılında milyarlarca dolarlık ek vergilerle yanıt vermişti. Trudeau’nun açıklamaları, Ottawa'nın bu konuda benzer bir tutumu sürdürme ihtimalini gündeme getirdi.