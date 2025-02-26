Donald Trump’ın ilk kabine toplantısına Elon Musk da katılacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk kabine toplantısına katılacak isimler arasında sürpriz bir isim var: Elon Musk.

Tesla ve SpaceX CEO’su olan Elon Musk, hükümetin harcamalarını azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında bulunuyor. Resmi bir kabine üyesi olmamasına rağmen, Musk’ın kabine toplantısına katılımı, yönetimin ekonomi ve kamu harcamaları konusunda yeni stratejiler geliştirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Musk’ın toplantıya katılarak DOGE’nin yürüttüğü maliyet azaltma çalışmaları hakkında kabine üyelerini bilgilendireceğini açıkladı. Leavitt, “Elon - Başkan ve kabine sekreterlerimizle birlikte çalıştığı düşünüldüğünde - tüm yönetim ekibiyle, israfın önlenmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması konusunda görüşlerini paylaşacak” dedi.

Musk’ın katılımı, kendisi ile üst düzey Trump yönetimi yetkilileri arasındaki güç dengesi tartışmaları devam ederken gerçekleşti. Kabine yetkilileri, Senato tarafından onaylanarak atanırken, Musk bu sürece dahil olmadan “özel bir devlet çalışanı” statüsüyle hükümette rol alıyor.

DOGE, federal harcamaları azaltmak ve bürokrasiyi modernize etmek amacıyla kurulmuş bir girişim olsa da, Musk’ın aldığı hızlı kararlar ve uyguladığı politikalar bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri arasında tartışmalara yol açmış durumda.

Özellikle bazı Cumhuriyetçi senatörler, hükümet bütçesinin DOGE gibi bağımsız bir birim tarafından değil, doğrudan ilgili bakanlıklar tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Musk’ın yönetim anlayışı ve harcamaları azaltma stratejileri kamuoyunda büyük ilgi uyandırırken, kabine toplantısında nasıl bir rol oynayacağı merak konusu.

Beyaz Saray kaynaklarına göre, toplantının ardından Trump yönetimi, federal harcamalar konusunda nasıl bir yol haritası izleneceğine dair yeni adımlar açıklayabilir.