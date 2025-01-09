Donald Trump'tan Biden'a orman yangınları suçlaması: Yangın musluklarında su yok!

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Los Angeles’taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom'un kötü yönetimi ve beceriksizlikleri" nedeniyle çıktığını öne sürdü.

"Yeterli su kaynağı yok, teşekkürler Joe"

Trump, Los Angeles'ta yangınlara müdahale için yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun (FEMA) finansal kaynaklarının tükenmiş olduğunu iddia ederek, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe" ifadelerini kullandı.

California yönetiminin çevre politikalarının tatlı suyu sulak alanlara ve vahşi yaşam alanlarına yönlendirdiğini savunarak, bu durumun yangınla mücadelede kullanılan su kaynaklarını kuruttuğunu belirtti ve California Valisi Newsom'un istifasını talep etti.

Vali Newsom'dan Trump'a 'siyaset yapma' eleştirisi

Vali Newsom, CNN'e verdiği röportajda Trump'ın eleştirilerini yanıtladı ve "Bu durumdayken bile siyaset yapma isteği inanılır gibi değil." dedi. Newsom, "İnsanlar evlerini, sevdiklerini ve yaşamlarını kaybediyor. Yangınlar çocukların okullarını ve ailelerin yaşamlarını yok ediyor, ancak Trump hala siyaset peşinde." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan, Trump’ın Biden’a yönelik eleştirilerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. ABD basını, Trump'ın Newsom ile uzun süredir devam eden gerilimi yangınlar nedeniyle yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekti. Trump ve Newsom, geçmişte yangın öncesi, çevre politikaları, iklim değişikliği ve göçmenlik gibi konularda birçok sert tartışma yaşamışlardı.

Los Angeles’ta, 7 Ocak’ta çıkan orman yangınının, şehrin lüks semtlerinden birinde başladığı ve 6 farklı bölgede devam ettiği, yangında şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.