Donald Trump'tan Hamas’a tehdit: Rehine için süre verdi! 'Kıyamet kopacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki imza töreninde yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'ndeki ateşkese dair önemli bir açıklama yaptı.

"Tüm bahisleri kapatın, kıyametin kopmasına izin verin"

Trump, Hamas’ın İsrail’in ihlalleri nedeniyle 15 Şubat’taki esir takasını ertelemesinin ardından "ateşkesin iptal olabileceği" konusunda uyardı. "Eğer tüm esirler cumartesi günü saat 12.00’ye kadar geri dönmezse, işte o zaman iptal edin (ateşkesi), tüm bahisleri kapatın ve kıyametin kopmasına izin verin derim" ifadelerini kullandı.

"İsrail bunu değiştirebilir"

Trump, esirlerin parça parça değil, tamamının serbest bırakılmasını istediğini vurguladı ve İsrail’in bu konuda nihai kararı vereceğini belirtti. "Cumartesi günü saat 12.00’de esirlerin hepsini geri istiyoruz. Kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu değiştirebilir. Ancak kendi adıma, cumartesi günü saat 12.00. Eğer rehineler burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" dedi.

"Kıyamet kopacak" ifadesiyle neyi kastettiği sorusuna ise Trump, "Öğreneceksin, onlar da öğrenecek. Hamas ne demek istediğimi anlayacak" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA