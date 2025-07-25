Donald Trump’tan kamu yayıncılığı ve dış yardımlarda 9,1 milyar dolarlık kesinti

ABD Başkanı Donald Trump, toplamda 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren yasa tasarısını imzalayarak yürürlüğe soktu.

The Hill’in haberine göre, bu adım kamu yayıncılığı ve dış yardımlar gibi kalemlerde önemli bütçe kısıtlamaları getiriyor.

Yasa kapsamında, dış yardımlarda yaklaşık 8 milyar dolar, kamu yayıncılığı ve sosyal programlar gibi iç kalemlerde ise 1,1 milyar dolarlık kesinti yapılması öngörülüyor.

Özellikle NPR (Ulusal Kamu Radyosu) ve PBS (Kamu Yayın Hizmeti) gibi medya kuruluşları, Trump’ın hedefinde olan kurumlar arasında yer aldı.

Trump yönetimi, bu kesintileri “bütçede tasarruf sağlamak” amacıyla gerçekleştirdiğini savunurken, Demokratlar bu adımı ABD’nin uluslararası etkisini baltalayacak bir hamle olarak değerlendiriyor.

Demokrat Parti temsilcileri, dış yardımlarda yapılacak kesintilerin bazı bölgelerde insani krizlere yol açabileceği ve Çin’in küresel boşlukları doldurmasına zemin hazırlayacağı uyarısında bulundu.

Tasarının ilk hali 9,4 milyar dolar kesinti içeriyordu. Ancak Senato'daki tartışmalar ve bazı Cumhuriyetçi üyelerin itirazları sonucu 300 milyon dolarlık değişiklik yapılarak tasarı 18 Temmuz’da Temsilciler Meclisi’nden geçti. Nihai haliyle Başkan Trump’ın imzasına sunulan yasa, şimdi resmen yürürlüğe girdi.

Trump yönetimi daha önce de dış yardımların ve bağımsız medya kuruluşlarının fonlanmasına karşı olduğunu açıkça ifade etmişti. Mayıs ayında Başkan Trump, NPR ve PBS'e sağlanan federal fonların kesilmesini öngören ayrı bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.