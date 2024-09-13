Donald Trump'tan münazara sonrası rest: Kamala Harris’i yendim, tekrar karşılaşmayacağım

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris ile gerçekleştirdiği televizyon münazarasından sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformu üzerinden bir mesaj yayınlayan Trump, Harris ile gerçekleştirdiği tartışmada galip geldiğini iddia etti ve bir daha aynı platformda karşı karşıya gelmeyeceğini belirtti.

Trump, mesajında Harris’i "radikal solun temsilcisi" olarak nitelendirirken, münazarada karşısında büyük bir zafer kazandığını ileri sürdü. Trump, “Bir boksör dövüşü kaybettiğinde, ilk söylediği şey rövanş istemektir. Kamala Harris de aynısını yaptı. Ancak anketler, salı gecesi Demokratların adayı karşısında net bir galibiyet elde ettiğimi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Kamala, gerçek sorunlara odaklanmalı”

Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Harris'i, ülkenin ekonomik durumu ve göç politikaları nedeniyle eleştirdi. Özellikle enflasyon ve göçmen politikaları üzerinden sert bir dil kullanan Trump, "Biden ve Harris yönetimi milyonlarca suçlu ve akli dengesi bozuk kişinin ABD'ye girişine neden oldu. Enflasyon orta sınıfımızı iflas ettirdi. Bu gerçekler münazaralarda ayrıntılı olarak tartışıldı ve Harris’in yapması gerekenlere odaklanması gerekiyor" dedi.

Ayrıca, Harris’in Fox News kanalındaki tartışma programına katılmadığını ve NBC ile CBS kanallarında yapılan münazara davetlerini de reddettiğini vurgulayan Trump, "Kamala, kendi işine odaklanmalı. Üçüncü bir münazara olmayacak" ifadelerini kullandı.