Donald Trump’tan müzakere öncesi Netanyahu’ya teşvik telefonu

Katar’ın başkenti Doha’da Gazze Şeridi’nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yapılacak müzakereler öncesi ABD-İsrail arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD merkezli haber sitesi Axios, iki ABD’li kaynağa dayandırdığı haberde Trump ile Netanyahu'nun telefonda ateşkes görüşmelerini ele aldığını bildirdi.

Kaynaklardan birinin ifadelerine yer verilen haberde, telefon görüşmesinin amacının Trump’ın Netanyahu’yu Hamas’la anlaşmaya varmaya teşvik etmek olduğu ancak Trump’ın Netanyahu’ya tam olarak ne söylediğinin bilinmediği kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail Başbakanlık Ofisi'nin telefon görüşmesini yalanlamadığı ancak Trump’ın kampanya ekibinden bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri, Hamas’ın müzakerelere heyet göndermeyeceğini belirterek, “Yeni müzakerelere katılmak, işgalin yeni koşullar dayatmasına ve daha fazla katliam yapmak için müzakere labirentini kullanmasına izin verir” dedi.