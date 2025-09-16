Donald Trump’tan New York Times’a 15 milyar dolarlık dev "iftira ve karalama" davası!

ABD Başkanı Donald Trump, The New York Times’a karşı 15 milyar dolarlık hakaret ve iftira davası açacağını duyurdu. Trump, bu kararını sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı sert açıklamalarla kamuoyuna aktardı.

“Ülkenin en yozlaşmış gazetelerinden biri”

Trump paylaşımında, “Bugün, ülkemizin tarihindeki en kötü ve en yozlaşmış gazetelerden biri olan ve Radikal Sol Demokrat Parti'nin adeta sözcüsü haline gelen The New York Times’a karşı 15 milyar dolarlık hakaret ve iftira davası açmanın büyük onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

New York Times’ın kendisi, ailesi ve “Amerika Önce Hareketi” hakkında on yıllardır yalan haber yaptığını öne süren Trump, gazeteyi kasıtlı iftira ve karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

“Kabul edilemez, kasıtlı ve istismarcı”

Trump açıklamasında, ABC, CBS ve Disney’e karşı daha önce açtığı davaları hatırlatarak, benzer şekilde New York Times’ın da “kabul edilemez ve kasıtlı” davranışlarının artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Trump, “Bu kuruluşlar, belge ve görselleri değiştirerek beni haksız yere karaladılar, bu kötü niyetli bir iftiradır” dedi.

Florida’da açılacak

Trump, davanın Florida’da açılacağını belirterek, “New York Times’ın çok uzun süredir beni özgürce yalanlarla karalamasına izin verildi, ama bu artık sona eriyor” ifadelerini kullandı.