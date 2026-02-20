Donald Trump’tan tarife resti: Ulusal güvenlik hakkımı kullanırım

ABD Başkanı Donald Trump, tarifelere ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi’nin vereceği kararı uzun süredir beklediğini belirterek, ulusal güvenlik kapsamında gümrük vergisi uygulama yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Trump, Georgia eyaletinde bulunan Coosa Çelik Şirketi’nin üretim tesisini ziyaretinde ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Çelik sektöründeki toparlanma vurgusu

Çelik sektöründe yaşanan iyileşmenin uygulanan tarifeler sayesinde gerçekleştiğini savunan Trump, bu politikaların Amerikan şirketlerini koruduğunu, üretimi artırdığını ve istihdama katkı sağladığını ifade etti.

Tarifelere yönelik Yüksek Mahkeme kararını aylardır beklediğini dile getiren Trump, "Tarifeler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu." dedi.

"Çin odaklı kişiler" iddiası

Davayı açanların “Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar” olduğunu öne süren Trump, bu çevrelerin ABD’nin ekonomik çıkarlarına zarar verdiğini savundu.

Kararın açıklanmasını beklemek zorunda kaldığını sert bir dille dile getiren Trump, Başkan olarak tarifeleri uygulama yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Ulusal güvenlik gerekçesi: Buna hakkım var

ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var" ifadesini kullandı.