Donald Trump'tan TikTok yasağıyla ilgili yeni karar

Trump, Truth Social adlı sosyal media platformundan TikTok yasağına ilişkin paylaşımda bulundu. Şirketlere TikTok'un "karanlıkta kalmasına" izin vermemeleri çağrısında bulunan Trump, "Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu kararnamenin TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da teyit edeceğini belirtti.

ABD'nin bir ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olmasını istediğini aktaran Trump, şunları kaydetti:

"Bunu yaparak TikTok'u kurtarır, iyi ellerde tutar ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Bizim onayımızla değeri yüz milyarlarca dolar, belki de trilyonlarca dolar eder. Bu nedenle, ilk düşüncem, mevcut sahipler ve/veya yeni sahipler arasında bir ortak girişim kurulması ve ABD'nin seçtiğimiz herhangi bir satın alım aracılığıyla kurulan bu ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olması yönünde."

Musk, TikTok yasağına karşı çıkarken X'in Çin'de faaliyet gösteremediğine dikkati çekti

Öte yandan sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk da TikTok'un ABD'de erişime kapatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uzun zamandır TikTok yasağına karşı olduğunu çünkü bunun ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirten Musk, "Ancak, TikTok'un Amerika'da faaliyet göstermesine izin verilirken X'in Çin'de faaliyet göstermesine izin verilmemesi dengesiz bir durum. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatıldı.

ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız." şeklinde bir mesajla karşılaştı.

Mesajın devamında, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığı belirtildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, cuma günü, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.