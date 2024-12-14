Donald Trump’tan yaz saati uygulamasına son verme çağrısı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaz saati uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Trump, “Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir savunucu kitlesine sahip ve uygulanmaması gereken bu yaz saati uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacaktır. Yaz saati uygulaması ülkemiz için çok maliyetli ve zahmetlidir” ifadelerini kullandı.

Trump, yaz saati uygulamasının ABD'nin enerji tüketimini verimli hale getirme çabalarına zarar verdiğini savunarak, uygulamanın ülkede zaman kaybına neden olduğunu ve iş gücü verimliliğini düşürdüğünü söyledi.

ABD’de yaz saati uygulaması, ilk kez 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında, yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla başlatıldı. Savaş sonrası kaldırılan bu uygulama, İkinci Dünya Savaşı sırasında tekrar hayata geçirildi ve 1966 yılında kalıcı hale geldi. Günümüzde birçok ülke yaz saati uygulamasını sürdürse de ABD'de özellikle Trump'ın önerisiyle bu konu yeniden gündeme geldi.

Trump, yaz saati uygulamasına son verilmesi yönündeki çağrısını, Amerika'nın ekonomik gücünü korumak ve vatandaşlarının günlük yaşamını kolaylaştırmak adına yaptığına dikkat çekti.