Donbass'taki doğal gaz boru hattında peş peşe patlama

Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass bölgesinde yer alan Luhansk kentindeki doğal gaz boru hatlarında gece saatlerinde patlamalar meydanda geldi. Kent merkezine yakın noktadaki Druzhba doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamaya bölgedeki kurtarma ekipleri müdahale ederken, çıkan yangın yaklaşık 1 saat içinde söndürüldü. Patlamanın hemen ardından aynı boru hattının farklı noktasında yeni bir patlama meydana geldi. İkinci patlamaya da anında müdahale edildiği duyurulurken, yangının kontrol altında olduğu ve soğutma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği açıklandı

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Donbass'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine ve Bolotone bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu, Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı. (İHA-AA)