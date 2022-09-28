Donetsk ve Luhansk yönetimleri Rusya'ya katılmak için başvurdu

Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki yönetimler referandumların ardından Rusya'ya bağlanmak için başvuru yaptı.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik, Rus topraklarına katılmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başvurdu.

Ayrıca, Rus ordusunca ele geçirilen Herson bölgesindeki yönetimin başkanı Vladimir Saldo'nun da Rusya'ya bağlanma talebinde bulunduğu belirtildi.

Zaporijya bölgesindeki yönetim de ilerdeki günlerde Rusya'ya bağlanmak için başvuracağını açıkladı.

Referandumlar

Donetsk ve Luhansk ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de düzenlenen referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıktığı belirtilmişti.

Bölgelerdeki seçim komisyonlarının açıkladığı verilere göre, Donetsk'teki referanduma katılanların yüzde 99,23’ü Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Luhansk'taki referandumda, oyların yüzde 98,42’isi Rusya’ya katılmak için verildi.

Rus ordusunun kontrol altındaki Zaporijya bölgesinde düzenlenen referandumda, katılımcıların yüzde 93,11'i Rusya’ya bağlanmaktan yana kullanıldı.

Herson bölgesindeki referandumda ise oylamaya katılanların yüzde 87,05'i Rusya’ya katılmayı seçti.

ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumları tanımayacağını bildirmişti.