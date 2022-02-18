Donetsk'te askeri araçta patlama

Ukrayna'nın doğusunda Donetsk merkezinden siren sesleri yükseldi. Ardından ayrılıkçıların elindeki bölgeden çok güçlü bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın tüm şehirde duyulduğu belirtildi.

Vatandaşlara "sakin kalmaları, uyanık olmaları ve şehirde hareket etmemeleri" çağrısında bulunuldu.

Ukrayna ve Rusya arasında gerilim giderek tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden son gelişmeleri değerlendireceği bir konuşma yapacak. Biden konuşmasına TSİ 00.00'da başlayacak.

Biden'ın konuşmasında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması, diplomasi ve caydırıcılık çabaları konularına yer vereceği bildirildi.