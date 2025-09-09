Donetsk’te sivillere yönelik saldırı: En az 21 ölü

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, Rusya’nın Yarova köyüne düzenlediği saldırıda en az 21 sivilin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, saldırının yerel saatle 12.30’da gerçekleştiğini belirterek, “Ruslar emekli maaşı kuyruğundaki sivilleri hedef aldı. Bu bir savaş değil, doğrudan terördür” dedi. Filashkin, çok sayıda yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını, acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Zelenskiy’den uluslararası topluma çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’nın saldırısını kınayarak, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Zelenskiy, “Rusya’nın bu saldırıları yanıtsız kalmamalı, gereken tepkiler verilmelidir. ABD’nin, Avrupa’nın ve G20’nin bir karşılık vermesi gerekiyor. Rusya yeni yaptırımlar ve güçlü darbelere maruz bırakılmadan hayatları yok etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Cephe hattına 9 kilometre uzaklıkta

Rusya’nın hedef aldığı Yarova köyünün, Sloviansk şehrine 20 kilometre mesafede ve cephe hattına yalnızca 9 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.