'Dönüşüm bir yıl değil üç ayda olmak zorunda'

19 Haziran 2020

Hilal SARI

Almanya merkezli kurumsal yazılım şirketi SAP’nin 75 ülkedeki faliyetlerinden sorumlu olan Güney Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Steve Tzikakis, COVID-19 nedeniyle eskiden 12 ila 24 ay olarak tasarlanan dönüşüm projelerinin şimdi 3-6 ila 9 ayda tamamlanması gerektiğini söyüyor.

Dijitalsiz KOBİ iş kaybediyor

Şirketin her yıl ABD’de gerçekleştirdiği fakat bu yıl COVID-19 nedeniyle sanal olarak gerçekleşen SAPPHIRE NOW kapsamında DÜNYA’ya konuşan Tzikakis, Türkiye’de müşterilerinin yüzde 70’inin KOBİ’ler olduğunu ve en acil konunun bu şirketlerin müşterilerinin dijital olarak temas kurabilmesini sağlayacak yatırımlar olduğunu belirtiyor. Dijital varlığı olmayan KOBİ’lerin COVID-19 döneminde iş kaybettiğine dikkat çeken Tzikakis “Türkiye’de fason bir tekstilciyi ele alalım, önceden fuara gidip siparişini alıyordu. Şimdi bu sipariş gitti, müşterisi dijital olarak yaklaşamıyorsa iş kaybedecek. Dolayısıyla en acil konu, müşterilerin şirketlere ve KOBİ’lere dijital olarak da yaklaşabilmesini sağlayacak yatırımlar” dedi. Şirketler tek seferlik 16 bin euro gibi küçük yatırımlarla dijital varlıklarını güçlendirebiliyor.

Tzikakis, COVID-19 nedeniyle bir yılda yapacağı CEO görüşmesini üç ayda yaptığını belirterek, “Türkiye’de de büyük holdinglerden küçük üreticilere birçok CEO ve yöneticiyle tanıştım. Türkiye’de herkes durumun aciliyetini kavramış” diye konuştu.

EMEA’da %7, Cloud’da %35 büyüdü

Şirketin Türkiye’nin de bulunduğu EMEA bölgesinde ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü aktaran Tzikakis, cloud biriminde ise bölge gelirlerinin %35 arttığını söyledi. “Türkiye de bu büyümenin bir parçası ve bu rakamlar çok güçlü rakamlar” diyen Tzikakis, Türkiye’nin SAP’nin ana pazarlarından biri olduğunu vurguladı.

‘COVID-19-5G-Endüstri 4.0 üçgeni’

Farklı kıtalar ve ekonomilerin ortak bir 5G protokolü üzerinde uzlaşabilmesi durumunda herşeyin daha akıllı hale geleceğine vurgu yapan Tzikasis’e göre 5G, COVID-19 ve Endüstri 4.0 herşeyi hızlandıran bir üçgen oluşturacak.

Bankacılık %100 dijitale geçecek



Birçok sektörün fiziksel-dijital varlık dengesini yeniden ele aldığını belirten Tzikakis “Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerde banka şubelerine hala gidilse de bu durumun değişeceğini düşünüyorum, sektör yüzde 100 dijitale geçebilir” dedi. Tzikakis, otomotivin ise kriz nedeniyle maliyet azaltıp sürdürülebilir olmanın yollarını aradığını söyledi.



R faktörü 1’in üstündeyse ofisimiz kapalı



Tzikasis, kendisine bağlı 75 ülkenin 34’ünde doğrudan ofisleri olduğunu belirterek ülkede COVID-19 bulaşma katsayısı olarak da bilinen R faktörü 1.0’in üzerindeyse ofisleri açmadıklarını ve çalışanların işlerine evden devam ettiğini belirtiyor. SAP bölgede sadece bir iki ofisini açmış.