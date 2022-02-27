Dört ülke daha Rusya’ya hava sahasını kapatıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı dördüncü gününde de devam ediyor. Birçok ülke aldığı yaptırım kararlarıyla Rusya’nın söz konusu askeri harekatına tepkilerini ortaya koyarken, son olarak Almanya, Belçika, Danimarka ve İsveç, Rusya’ya hava sahalarını kapatma kararı aldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu. Haberde, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ARD'ye ülkesinin Rusya'ya yerel saatle 15.00'ten itibaren hava sahasını kapatacağını doğruladığı belirtildi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını belirterek "Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gücünü çökertmeliyiz." ifadesini kullandı.

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.

Öte yandan İtalya da hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.