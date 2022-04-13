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Dört ülkenin lideri Ukrayna'ya geldi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kiev'e trenle ulaşan liderleri Urkayna Başbakanı Denis Şmıgal karşıladı. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da geçtiğimiz hafta sonu tren ile yolculuk yaparak Kiev'e  gelmiş, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zeneski ile görüşmüş, Kiev sokaklarını Zelenski ile birlikte gezmişti. 

İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştüİngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştüDünya

 

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