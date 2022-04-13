Dört ülkenin lideri Ukrayna'ya geldi

Kiev'e trenle ulaşan liderleri Urkayna Başbakanı Denis Şmıgal karşıladı. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da geçtiğimiz hafta sonu tren ile yolculuk yaparak Kiev'e gelmiş, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zeneski ile görüşmüş, Kiev sokaklarını Zelenski ile birlikte gezmişti.