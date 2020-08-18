Draghi: COVID-19 teşvikleri ekonomileri yenilemek için kullanılmalı

18 Ağustos 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) eski Başkanı Mario Draghi, hükümetleri COVID-19 nedeniyle uygulamaya koydukları devasa teşvikleri ekonomilerini yenilemek için kullanmaları gerektiğini, aksi takdirde yeni bir borç krizi ile karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

Ekim ayında görevinden ayrılan Draghi yaptığı açıklamada, hükümetlerin gelecekte COVID-19 ile mücadelenin maliyetini geri ödeyecek olan genç insanlar arasında hayal kırıklığından kaçınmayı sağlayacak "güvenilir" ekonomik politikalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İtalya'nın Rimini kentinde konuşan Draghi, "Avrupalı kurumlar, tasarruf sahipleri ve finansal piyasalar, ancak beşeri sermayeye yatırım, kritik altyapı veya araştırma için kullanır iye 'iyi borç' bulabilirler. Eğer borç, verimli olmayan alanlarda kullanılır ise, 'kötü borç' olarak görülür, sürdürülebilirlik aşınır. Düşük faiz tek başına sürdürülebilirliği garanti altına alamaz" dedi.

(Kaynak: Foreks)