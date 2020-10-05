DSÖ açıkladı: Küresel nüfusun yüzde 10'u COVID-19 olabilir

05 Ekim 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Programı'nın yönetici direktörü Mike Ryan, yaptığı açıklamada tahmini olarak küresel nüfusun yüzde 10'unun COVID-19 virüsünden etkilendiğini söyledi.

DSÖ Yönetim Kurulu özel oturumunda konuşan Ryan, geri kalan yüzde 90'lık nüfusun halen tehlike altında olduğunu belirtti ve virüsün giderek yayılmasıyla zor bir dönemin dünyayı beklediğini ifade etti.

Düntya nüfusunun 7,8 milyar kişi olduğu tahmin edilirken, küresel ölçekte toplanan COVID-19 verilerine göre, toplam nüfusun yüzde 0,46'sını oluşturan 35,5 milyon kayıtlı COVID-19 vakası bulunuyor.