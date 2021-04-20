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DSÖ, aşı sertifikasına karşı olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası  seyahatin bir koşulu olarak aşı sertifikasının gerekliliğine karşı  olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi’nde bağımsız uzmanlar,  uluslararası seyahati kolaylaştırmayı hedefleyen aşı sertifikasının  gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı. Bağımsız uzmanlar, Covid-19’a  karşı aşılamanın, insanların virüsü bulaştırma kabiliyetini ve küresel  aşı dağıtımındaki kalıcı eşitsizliği azaltıp azaltmadığına dair  sınırlı kanıt olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, devletlerin aşı kanıtı  talep etmesinin eşitsizlikleri derinleştirdiğini kabul etmeleri  gerektiğini belirtti.

Aşı sertifikası, kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa  nerede ve hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin iyileştiğini ve  antikor seviyesine dair belgeyi ve COVID-19 testi veya hızlı antijen  test sonucunu içerecek.


 