DSÖ ateşkes sonrası Gazze'ye yapacağı günlük yardımı açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti ve Gazze'deki sağlık sistemini desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

Peeperkorn, "DSÖ ve ortakları, ateşkes sürecinde operasyonlarını artırmayı, acil ihtiyaçları karşılamak ve erken iyileştirme çabalarını desteklemek için kritik malzemeleri ve kaynakları seferber etmeyi planlıyor. Gazze genelinde yardım ulaştırmanın önündeki önemli güvenlik ve siyasi engellerin kaldırılması kritik önem taşıyor" dedi.

Günlük minimum hedef: 500 tır

Gazze'deki 36 hastanenin sadece yarısının hizmet verebildiğinin altını çizen Peeperkorn, "Ateşkesin başlamasıyla hedefimiz, önümüzdeki haftalarda günlük 500 ila 600 yardım tırını Gazze'nin içine getirmek. Bu, son bir ayda günlük gördüğümüz 40 ila 50 tıra göre çok büyük bir artış olacak" dedi.

Binlerce yardım tırı sınırda bekliyor

Gazze sınırlarında binlerce yardım tırının beklediğine dikkat çeken Peeperkorn, "Bence gerekli siyasi irade varsa tüm engeller kaldırılır ve yeni rotalar açılır. Bunların hepsi Gazze'ye birçok yardım tırının giriş yapacağı plan dahilindedir" ifadelerini kullandı. Peeperkorn, 15 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye giren yardımların aynı seviyede olduğunu söyledi.