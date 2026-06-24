DSÖ: Avrupa'da sıcaklık küresel ortalamadan 2 kat hızlı artıyor

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Avrupa'daki sıcaklıklar küresel ortalamadan 2 kat hızlı arttarken, kıtadaki sıcaklık insan sağlığını riske edecek seviyeye ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X hesabından açıklama yaparak, "Avrupa'daki sıcak hava dalgası, okulların kapanmasına ve insanların sağlığının risk altına girmesine neden oluyor" dedi.

Gelecekte daha da sıcak olacak

Ghebreyesus, Avrupa genelinde sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığına ilişkin verilerin olduğunu işaret ederek bu durumun gelecekte aşırı sıcakların olasılığını ve şiddetini artırdığını kaydetti.

Önlemler için daha fazla gecikmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Liderler, iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemlerine yatırım yapmaya öncelik vermenin yanı sıra iklim eylemini hızlandırmalı ve iklim krizinin nedenlerini azaltmalı." ifadelerini kullandı