DSÖ: Avrupa'da yarım milyon kişi COVID-19'dan ölebilir

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Başkanı Hans Kluge, “Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici” diye konuştu.

DSÖ verilerine göre, COVID-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.

Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi pandeminin merkez üssüne geri döndüğünü itiraf etti. "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.

Ancak, sağlık görevlilerinin virüsle mücadelede edindiği deneyime rağmen, güvenilir tahminler kıtanın 1 Şubat'a kadar yarım milyon COVID-19 ölümü daha" görebileceğini öne sürüyor .