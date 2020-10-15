DSÖ: Avrupa'daki vaka artışı endişe verici
DSÖ, Avrupa'da görülen vaka artışının endişe verici olduğunu ve ellerindeki verilere göre virüsün son 24 saatteki yayılma hızının şu ana görülen en yüksek düzeye yükseldiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da görülen COVID-19 vaka sayılarındaki artıştan dolayı "endişeli" olduklarını açıkladı.
DSÖ'den yapılan açıklamada, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve İspanya'da COVID-19 vakalarında görülen artış üzerine alınan önlemleri artırdığına ve salgının iinci dalgasının etkilerin azaltılmaya çalışıldığı belirtildi.
Yerel sağlık otoritelerinden edinilen bilgiye göre, COVID-19 bulaş hızı son 24 saat içinde en yüksek düzeyine yükseldi.