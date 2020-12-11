DSÖ: Çin aşılarının üreticileriyle temas halindeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin ay sonundan itibaren uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin sorusunu cevaplayan Harris, "Bir dizi farklı gruptan bir dizi farklı aşıyı inceliyoruz. Çin aşılarının üreticileri ve dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricilerin üreticileri ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Harris, COVID-19 aşılarının kullanımına "her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini" vurgulayarak "Ancak insanlar çok endişeli olmamalı. Unutmayın, aynı anda çevrimiçi olarak gelen birkaç aşı adayı var. Dolayısıyla bir aşı belirli kişiler için uygun olmayabilir, ancak kendinize uygun başka bir aşı da bulabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün aşıları sadece incelediğinin, bir onay makamı olmadığının altını çizen Harris, aşılara sadece ülkelerdeki aşı düzenlemelerini yapan makamların onay verebileceğine işaret etti.

Harris, dünyada halen 200'den fazla COVID-19 aşısının geliştirildiğini belirterek, bunların 11-12'sinin Faz-3'ün son aşamasında olduğunu aktardı.

Aşı çalışmalarında veri ve bilgilerin her gün değiştiğine dikkati çeken Harris, DSÖ olarak öncelikle aşıların güvenliğine baktıklarını vurguladı.

Harris, DSÖ'nün henüz herhangi bir aşı için acil kullanım izni vermediğini kaydetti.