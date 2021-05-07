DSÖ Çin'in Sinopharm COVID-19 aşısına onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısına onay verdi.
DSÖ, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada "DSÖ, Sinopharm (Beijing) COVID-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Böylelikle bu aşı güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ onayını alan altıncı aşı oldu" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü böylelikle, Pfizer-Biontech, Moderna, AZ-Oxford, Johnson&Johnson, Sputnik ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermiş oldu.