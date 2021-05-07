DSÖ Çin'in Sinopharm COVID-19 aşısına onay verdi

DSÖ, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada "DSÖ, Sinopharm (Beijing) COVID-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Böylelikle bu aşı güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ onayını alan altıncı aşı oldu" dedi.



Dünya Sağlık Örgütü böylelikle, Pfizer-Biontech, Moderna, AZ-Oxford, Johnson&Johnson, Sputnik ve Sinopharm aşılarının kullanımına onay vermiş oldu.



