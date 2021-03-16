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DSÖ, EMA ile AstraZeneca hakkında görüşecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün AstraZeneca aşısı hakkında bugün Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile görüşeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Oxford Üniversitesi ve AzstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının kullanımı “kan pıhtılaşması” nedeni ile şu ana kadar 18 ülkede tedbir amaçlı askıya alındı. AstraZeneca aşısının askıya  alınmasına ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel
Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Cuma günkü son basın  toplantımızdan bu yana aşıyı alan kişilerde kan pıhtılaşması  raporlarının ardından birkaç ülke daha tedbir olarak AstraZeneca
Covid-19 aşılarının kullanımını askıya aldı. Bu olayların COVID-19  aşılamasıyla bağlantılı olduğu anlamına gelmez, ancak bunları  araştırmak rutin bir uygulamadır ve etkili kontrollerin yürürlükte  olduğunu gösterir" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ’nün Aşı Güvenliği Danışma Komitesinin mevcut  verileri gözden geçirdiğini ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yarın  görüşeceğini belirtti.

"En büyük tehlike aşılara erişim"

Şu anda çoğu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin COVID-19 aşılarına erişim eksikliği olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Neredeyse her gün dünyanın dört bir yanındaki üst düzey siyasi  liderlerden telefonlar alıyorum ve ülkelerinin aşılarını COVAX  aracılığıyla ne zaman alacaklarını soruyor. Bazıları hüsrana uğruyor  ve nedenini anlıyorum. Kendi ülkelerinde hiçbir şey yokken dünyanın en  zengin ülkelerinden bazılarının nüfuslarını birkaç kez aşılamaya  yetecek kadar aşı aldıklarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Quad ülkelerinden 1 milyar doz aşı taahhüdü

Ghebreyesus, QUAD ülkeleri olarak bilinen Japonya, ABD, Avustralya  ve Hindistan’ın COVAX aracılığıyla Asya-Pasifik bölgesinde 1 milyar  doz aşı sağlama taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını ifade etti. QUAD  ülkelerinin Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki aşı sorununu gidermek  için Hindistan’daki üretim kapasitesinde önemli bir artışa izin  verecek araçları finanse etme konusunda mutabık kaldığı bildirilmişti.

Hiçbir ülkenin bu salgından tek başına kurtulamayacağını belirten
Ghebreyesus, "2021’in ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde Covid-19  aşısının başlamasını sağlamak için tüm ülkeleri dayanışma içinde  çalışmaya çağırmaya devam ediyoruz" dedi.

DSÖ Suriye’yi unutmadı

Suriye’de iç savaşın 10. yılında Ghebreyesus, "Dünya Suriye’yi  unutmuş olabilir ama DSÖ unutmadı. Hizmet ve malzeme sunmak, halk  sağlığını korumak ve bin 700’den fazla sağlık tesisinden oluşan bir  ağı desteklemek için ortaklarımızla birlikte sahada çalışmaya devam  ediyoruz" dedi.

COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu lansmanının 1. yıl dönümü

Bugünün DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında eşi görülmemiş  bir işbirliği olan COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu lansmanının 1. yıl  dönümü olduğunu belirten Ghebreyesus "Bireylerin ve şirketlerin  cömertliği sayesinde geçtiğimiz yıl 662 binden fazla bağışçıdan 242  milyon dolar topladık" dedi.

DSÖ’nün tarihinde ilk kez halktan bağışlar aldığını kaydeden Ghebreyesus, "Katkıda bulunan her bireye ve kuruluşa teşekkür ederim. Bağışlarınız tüm dünyada önemli bir etki yaptı. Desteğinizle 250  milyondan fazla kişisel koruyucu ekipman sevk etti, yüzlerce  laboratuvara teknik destek sağlandı, 250 milyondan fazla Covid-19  testi sağlandı, 12 binden fazla yoğun bakım yatağı desteklendi, 50’den  fazla dilde verilen kurslar için 5 milyondan fazla kişiye eğitim  verildi" ifadesini kullandı.

AstraZeneca 18 ülkede askıya alındı

Aralarında Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, İspanya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan,Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg’un bulunduğu 18 ülke, kan  pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca  aşısını askıya aldı. İngiltere ise AstraZeneca aşısını kullanmaya  devam ediyor.