DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini COVID-19 şüphesi nedeniyle karantinaya aldı

02 Kasım 2020

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un yakınındaki bir kişide COVID-19 tespit edilmesinin ardından semptomu bulunmamasına rağmen tedbiren kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Tedros dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakınımdaki bir isimde COVID-19 tespit edilmesinin ardından önümüzdeki birkaç gün karantinada olacağım. Kendimi iyi hissediyorum ve sempyomum bulunmuyor. Bununla birlikte sağlık yönergelerini takip edeceğim. COVID-19'da yayılma zincirini ancak bu şekilde kırabiliriz" ifadelerini kullandı.