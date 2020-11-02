DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini COVID-19 şüphesi nedeniyle karantinaya aldı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus COVID-19 şüphesi nedeniyle kendini karantinaya aldı.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un yakınındaki bir kişide COVID-19 tespit edilmesinin ardından semptomu bulunmamasına rağmen tedbiren kendini karantinaya aldığı belirtildi.
Tedros dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakınımdaki bir isimde COVID-19 tespit edilmesinin ardından önümüzdeki birkaç gün karantinada olacağım. Kendimi iyi hissediyorum ve sempyomum bulunmuyor. Bununla birlikte sağlık yönergelerini takip edeceğim. COVID-19'da yayılma zincirini ancak bu şekilde kırabiliriz" ifadelerini kullandı.