DSÖ: Koronavirüs salgını 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayılıyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik bölge direktörü yeni tip koronavirüsün (COVID-19) 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını ve çoğunun hastalığa yakalandığından haberinin olmadığını açıkladı.
DSÖ Batı Pasifik bölge direktörü Takeshi Kasai, "Bu, yaşlılar, uzun dönemli bakım alan hasta insanlar, yoğun nüfuslu ve yetersiz hizmet alan yerlerde yaşayan kişiler gibi daha savunmasızların hastalanma riskini artırıyor." dedi.
Kaynak: Reuters