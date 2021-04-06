'DSÖ şimdilik aşı pasaportu kullanımını desteklemiyor'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, aşılamanın virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve eşitlik endişeleri nedeniyle seyahat için aşı pasaportu kullanımını desteklemediklerini açıkladı.

Harris, "DSÖ olarak biz bu aşamada aşı pasaportunu giriş veya çıkış için bir zorunluluk olarak görmek istemiyoruz çünkü aşının bu aşamada bulaşmayı önlediğinden emin değiliz." dedi.

Harris Birleşmiş Milletler (BM) bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Aşıya şu ya da bu nedenle sahip olamayan kişilere karşı ayrımcılık sorununun yanı sıra tüm bu sorunlar var." dedi.