DSÖ, sıtmaya karşı ilk kez aşı onayladı

DSÖ, yeni geliştirilen sıtma aşısının pilot uygulama süreci ve etkililik oranlarını açıkladı.

Pilot uygulamada aşının 2019'dan beri Gana, Kenya ve Malavi'de denendiği belirtilerek, "karasu humması" olarak bilinen zehirli sıtmayı da önlediğinin doğrulandığı açıklandı.

DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu tarihi bir an. Uzun süredir beklenen sıtma aşısı bilim dünyası, çocukların sağlığı ve sıtmanın kontrolü açısından çığır açıcı niteliktedir." ifadelerini kullandı. RTS,S/AS01 aşısının dağıtım ve ulaşımının kolay olduğu, şimdiye kadar 3 Afrika ülkesinde 2,3 milyon dozun üzerinde aşısının uygulandığı ve bu aşının uygun maliyetli olduğu da açıklamada belirtildi.

Faz 3 çalışması 2017'de sonuçlanan RTS,S/AS01 sıtma aşısının pilot uygulaması 2019'da Malavi'de başladı.

DSÖ'nün onaylamasının ardından Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nin (GAVI) aşı kullanımını onaylaması ve dozları temin ederek ülkelere dağıtması bekleniyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor ve 7 günlük kuluçka süresinden sonra ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor.

Dünyada her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor. Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.