"DSÖ, Sputnik V aşısını 2 ay içinde onaylayabilir"

Rusya, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısını iki ay içinde onaylamasını bekliyor.

Aşının pazarlamasından sorumlu Rusya Ulusal Varlık Fonu'nun (RDIF) Başkanı Krill Dmitriev Reuters'a yaptığı açıklamada aşıyı inceleyen Avrupa İlaç Ajansı'na da (EMA) tüm bilgilerin verildiğini ve başvuru hakkında şu ana kadar herhangi olumsuz bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.

Dmitriev EMA'nın aşıya dair ne zaman bir karara varacağını söylemezken DSÖ'nün de aşıya dair olumsuz bir değerlendirmede bulunmadığını ifade etti.