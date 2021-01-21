DSÖ uzmanları Çin'de COVID-19 çalışmalarına başlayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası uzmanlardan oluşan ekibi 14 Ocak'ta Çin'e ulaşmaları ardından girdikleri karantina sonrasında COVID-19 köken takibi çalışmalara başlayacak.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, DSÖ uzmanları ve Çinli bilim insanlarının, geçtiğimiz temmuz ayında teyit edilen yetki uyarınca, COVID-19’un kökeninin takibi işlemine bir düzen dahilinde başlayacaklarını duyurdu.
Mi, Çinli ve yabancı uzmanların çalışma planlarını oluşturmak üzere video konferanslar gerçekleştirdiklerini söyledi.