Dünya Sağlık Örgütü yeni Ebola salgını için bölgesel risk değerlendirmesini artırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da devam eden Ebola salgını riskinin ulusal ve bölgesel düzeyde yüksek, küresel çapta ise düşük seyrettiğini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sahadan gelen ilk verilerin ardından vaka sayılarının beklentilerin üzerine çıkabileceğini bildirdi.

Ebola salgını Demokratik Kongo ve Uganda'da yayılıyor

DSÖ verilerine göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yer alan Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde bugüne kadar 51 vaka doğrulandı. Genel Direktör Ghebreyesus, tespit edilen rakamların ötesinde salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olduğunu ifade etti. Komşu Uganda yönetimi de başkent Kampala'da iki vakanın kesinleştiğini Birleşmiş Milletler (BM) sağlık ajansına raporladı.

Laboratuvar ortamında doğrulanan vakalara ek olarak, bölgede yaklaşık 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli can kaybı kayıtlara geçti. DSÖ yetkilileri, mevcut tablo ışığında enfeksiyon rakamlarının ilerleyen günlerde artmaya devam etmesini bekliyor. Sağlık otoriteleri, bölgesel karantina ve tıbbi müdahale süreçlerini hızlandırarak virüsün yayılma hızını yavaşlatmayı hedefliyor.

Bölgesel kriz makroekonomik dengeleri etkileyebilir

Afrika kıtasında artan sağlık riskleri, bölgesel sınır ticaretini ve lojistik operasyonlarını yavaşlatma potansiyeli taşıyor. Genişleyen Ebola salgını, bölgedeki ticari faaliyetleri sınırlandırırken uluslararası yardım kuruluşlarının bütçe tahsislerini de yeniden şekillendiriyor. Aylık ve yıllık periyotlarda sağlık krizinin uzaması halinde, Orta Afrika kaynaklı tedarik zincirlerinde kısmi aksamalar yaşanması öngörülüyor.