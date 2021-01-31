DSÖ yetkilileri Wuhan pazarında incelemelere başladı
Dünya Sağlık Örgütü ekibi, ocak ayı başında geri çevrildiği Wuhan’da incelemelere başladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, COVID-19 kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı Wuhan kentinde deniz ürünleri gıda pazarında incelemelerde bulundu.
DSÖ heyeti, Wuhan’daki saha çalışmalarının 3'üncü gününde gıda dağıtım merkezi olarak bilinen Baishazhou gıda pazarında saha çalışmalarına devam etti.
Öte yandan heyetin, COVID -19’un ilk dönemlerini yansıtan bir müzeyi ziyaret ettiği belirtildi.
Heyet, virüsün kökenini araştırmak için başlattığı saha çalışmalarında Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesini ve 'uhan Jinyintan hastanesinde incelemelerde bulunmuştu.
ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.
Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.