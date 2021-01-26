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DSÖ’den aşı çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelere yılın ilk 100 gününde sağlık çalışanlarını  ve yaşlıları COVID -19’a karşı aşılama çağrısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID -19 salgını ve aşılara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Bu  hafta dünya genelinde 100 milyon COVID -19 vakasına ulaşılmasının  beklediğini kaydeden Ghebreyesus, "Yayılımı durdurmak ve hayat  kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Umutlu olmalıyız  ve harekete geçmeliyiz. Sağlık çalışanlarına ve yaşlılara yılın ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde aşılama yapılmasını talep ettim"  ifadelerini kullandı.

Fiziksel mesafeye uymak, kalabalıktan kaçınmak, maske takmak gibi  tedbirleri hatırlatan Ghebreyesus, "Bunu duymaktan bıkmış  olabilirsiniz. Bunu yapmaktan bıkmış olabilirsiniz. Fakat bu virüs  bizden bıkmış değil. Lütfen, kendiniz ve diğerleri için üzerinize  düşeni yapın" dedi.

Ahlaki ve ekonomik başarısızlık

Daha önce COVID-19 aşılarına eşit erişim sağlanmaması halinde  dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde durduğuna dikkat  çeken Ghebreyesus, bu durumun ekonomik bir başarısızlık olacağını  savundu. Genel Direktör Ghebreyesus, “Uluslararası çalışma örgütünden  yeni bir rapor, COVID -19 salgınının küresel işgücü piyasası üzerindeki  etkisini analiz ediyor. Geçen yıl küresel çalışma saatlerinin yüzde 8,8’inin kaybedildiğini ve bunun küresel işgücü gelirinde 3,7 trilyon  dolara eşdeğer bir düşüşle sonuçlandığını tespit etti. Uluslararası Ticaret Odası Araştırma Vakfı tarafından yaptırılan çalışmada, COVID -19’un aşı değeri için güçlü bir ekonomik örnek teşkil ettiği  bulundu. Aşı milliyetçiliğinin dünya ekonomisine 9,2 trilyon dolara  mal olabileceğini ve bunun neredeyse yarısının en zengin ekonomilerde  yapılacağını buldu” diye konuştu.

“Covid-19 salgınını her yerde sona erdirene kadar, hiçbir yerde  sona erdiremeyeceğiz”

COVID -19 salgınının sağlık ve ekonomi ile yakından bağlantılı  olduğunu ve herkesin bu işte birlikte olduğunu ifade eden Ghebreyesus, " COVID -19 salgınını her yerde sona erdirene kadar, hiçbir yerde sona  erdiremeyeceğiz. Zengin ülkeler aşı yaparken, dünyanın en az gelişmiş  ülkeleri bunu izliyor. Her geçen gün ülkeler arasındaki uçurum daha da  büyüyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile konuştum ve  çarşamba günü Afrika Birliği Sağlık Bakanları ve Maliye Bakanları ile  konuşacağım. Onlara Afrika’da COVID -19 aşılarının yaygınlaşmasını  hızlandırmak, hayat kurtarmak ve ekonomilerini yoluna koymak için  elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyeceğim. Dünyanın geri  kalanı da sorumluluk almalı" ifadelerini kullandı.

Herkes için Sağlık Film Festivali

Can kaybı sayılarının insandışılaştırıcı olabileceğini aktaran Ghebreyesus, "Her sayının arkasında bir kişi var, bir hikaye var. DSÖ’nün sağlıkla ilgili hikayeleri anlatmaya yardımcı olma yollarından  biri de herkes için ‘Sağlık Film Festivali’dir. Geçen yıl dünyanın her  yerinden yaklaşık bin 300 film sunuldu, sağlık ve sağlık çalışanları  hakkında kalpleri ısıtan ve ilham veren hikayeler anlatıldı" dedi.

Ghebreyesus, bu yıl belirlenen kategorinin "herkes için  sağlık", "sağlık acil durumları" ve "daha iyi sağlık ve esenlik"  olduğunu belirtti.

Öte yandan salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken, dünya  genelinde vaka sayısı 100 milyon 95 bin 662’ye yükseldi. Virüs  nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 144 bin 971’e  ulaştı. Dünya genelinde 72 milyon 45 bin 875 kişi virüsü yendi.