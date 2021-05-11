DSÖ'den Hindistan türü uyarısı: Küresel tehdit oluşturmaya başladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk defa Hindistan'da geçen yıl rastlanan koronavirüsün (COVID-19) yeni bir türünün bazı ön çalışmlara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.

B.1.617 olarak adlandırılan varyant küresel ölçekte tehdit olarak görülen dördüncü koronavirüs türü olacak. Koronavirüsün küresel çapta tehdit teşkil eden diğer türleriyse İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya türleriydi.

"Bunu küresel seviyede tehdit oluşturan bir tür olarak sınıflandırıyoruz." diyen DSÖ'nün koronavirüsten sorumlu teknik şefi Maria Van Kerkhove, sözlerine şöyle devam etti: "Daha yüksek bulaşıcılık olduğuna dair mevcut bazı bilgiler bulunuyor."

Hindistan'daki koronavirüs vakaları ve koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı dün günlük rekor seviyeye yaklaştı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da dün 366 bin 161 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 3 bin 754 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Hastane yataklarının, morgların ve krematoryumların kapasite aşımına uğradığı ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 22.66 milyona çıkarken, toplam vefat sayısı 246 bin 116 oldu.

DSÖ, B.1.617 adlı yeni türün ilk defa Hindistan'da geçen yıl Aralık ayında görüldüğünü açıkladı.

Hindistan'daki bu yeni türün şimdiden diğer ülkelere yayılmasından dolayı, pek çok ülke Hindistan ile olan seyahatleri sınırladı.