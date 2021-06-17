DSÖ'den intihar uyarısı: Gençlerde büyük tehlike

Dünya sağlık örgütü intihar uylarısı yaptı. Örgütten yapılar açıklamada, “Covid-19 döneminde, iş kayıpları, finansal stres, sosyal izolasyon gibi sebeplerden ötürü intiharları önleme konusunda daha dikkatli olma” uyarısında bulunuldu.

DSÖ, “Her yıl intihar sonucu HIV, sıtma, meme kanseri, savaş ve cinayetten daha fazla insan öldüğünü, her 100 ölümden birinin intihar olduğunu” bildirdi. Cumhuriyet'in haberine göre; Doktor Alexandra Fleischmann, “Kapsamlı bir ulusal intihar önleme stratejisinin tüm hükümetler için nihai hedef olmasını” istedi.

Gençler arasında dördüncü ölüm nedeni

DSÖ, intiharın, “15-29 yaş arası gençler arasında trafik kazası, tüberküloz ve kişilerarası şiddetten sonra dördüncü önde gelen ölüm nedeni” olduğunu belirtti.

Örgütten yapılan açıklamada, intiharın önlenlemi için şu önlemlerin alınması gerektiği bildirildi:

Medyayı, intihar bildirilerini sorumlu bir şekilde yapması için eğitmek,

Tehlikeli ilaç ve ateşli silahlar gibi intihar araçlarına erişimi sınırlamak,

Ergenlerde sosyo-duygusal yaşam becerilerinin geliştirilmesi,

İntihar düşüncesi olanların erken teşhisi, değerlendirilmesi, yönetimi ve takibi.