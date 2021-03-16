DSÖ’den sağlık çalışanlarına anne bebek temasına izin verme çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından alıntı yapılan iki yeni çalışma, binlerce yenidoğan sağlık çalışanının COVID-19 enfeksiyonu olduğu doğrulanmış veya şüphelenilen annelerin yenidoğanlarıyla cilt temasına izin vermediğini ve ankete katılanların yaklaşık dörtte birinin ise emzirmeye izin vermediğini gösterdi.

Lancet EclinicalMedicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, anneleri ve bebekleri bir arada tutmak ve tüm bebekleri, bir anne ile yeni doğan arasında erken ve çok yakın teması içeren "kanguru anne bakımı"na teşvik etmek 125 binden fazla hayat kurtarabilir.

DSÖ'nün anne ve yenidoğan sağlığı uzmanı Anshu Banerjee, dünyanın her yerindeki yeni doğan bebeklerin "ebeveynleriyle ihtiyaç duydukları hayat kurtarıcı temas hakkına" sahip olduklarını ve COVID-19 salgını nedeniyle bunun reddedilmemesi gerektiğini söyledi ve ekledi, "Çocuk ölümlerinin azaltılmasında on yıllardır kaydedilen ilerleme, şimdi harekete geçmezsek tehlikeye girecek." DSÖ, annelerin doğumdan itibaren bebekleriyle aynı odayı paylaşmaya devam etmeleri ve emzirebilmeleri ve COVID-19'dan şüphelenilse veya onaylansa bile ciltten cilde temas etmeleri gerektiğini söylüyor.

Ancak BMJ Global Health dergisinde yapılan bir araştırma, dünya çapında ankete katılan 1.120 sağlık çalışanının üçte ikisinin, pozitif bir COVID-19 testi ile anne ve bebekleri ayıracaklarını veya COVID-19 olup olmadıklarının net olmadığını söyledi.

Ankete katılanların yüzde 85'inden fazlası, temel endişeler arasında kişisel koruyucu ekipman (KKD) eksikliği, stres ve güvenlik nedeniyle kendi sağlıklarından korktuklarını bildirdi. Araştırma, bazı hastanelerde, personel ve oksijen kaynakları dahil hayati kaynakların yenidoğan servislerinden COVID-19 servislerine taşındığını ortaya çıkardı.