DSÖ'den üye ülkelere 'COVID-19 aşısını tanıyın' çağrısı

Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus başkanlığında Acil Durum Komitesinin dokuzuncu toplantısı sonrası Komite'nin aldığı tavsiye kararları gecikmeli olarak yayımlandı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınının "dünya genelinde halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği" ve "koordineli uluslararası bir müdahale gerektiren olağanüstü bir durum" olduğuna oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, COVID-19 salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'nun (PHEIC)" devamına karar verildiği belirtildi.

Acil Durum Komitesinin tavsiye kararlarında ise DSÖ üyesi 194 ülkeye, uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "COVID-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu. Buna gerekçe olarak da COVID-19 aşılarına "sınırlı küresel erişim" ve "aşıların adaletsiz dağılımı" gösterildi.

"DSÖ'nün acil kullanımına onay verdiği aşıları tanıyın" çağrısı

Komite, uluslararası seyahati kolaylaştırmak için "risk temelli" bir yaklaşıma devam edilmesi ve alınan seyahat önlemleri hakkında DSÖ ile bilgi paylaşılması için ülkelere çağrı yaptı.

Komite, ayrıca, DSÖ'ye COVID-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) tavsiyesiyle örgütün acil kullanımına onay verdiği COVID-19 aşılarını tanımaları için tüm ülkelere çağrıda bulundu.