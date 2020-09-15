DTÖ: ABD'nin Çin gümrük vergileri yasadışı

15 Eylül 2020

HİLAL SARI

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yaptığı açıklamada ABD’nin 2018 yılında 200 milyar değerinde Çin ürününe getirdiği gümrük vergilerinin küresel ticaret otoritesinin kuralları çerçevesinde yasadışı olduğunu söyledi.

Karar, Cenevre merkezli ticaret örgütünün ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki hükümetin birçok ülkeye, müttefike ve rakibine uyguladığı gümrük vergileri aleyhindeki ilk karar olma özelliği taşıyor. Trump, birçok söyleminde DTÖ’nün ABD’ye karşı adil davranmadığını söylemiş, son olarak da otoritenin ihtilafları çözen Temyiz Organı’nda atama yapmayarak bürokratik kördüğüme neden olmuştu.

DTÖ’nün kararında Trump hükümetinin “Çin’in aralarında fikri mülkiyet hırsızlığı, teknoloji transferi ve inovasyon gibi konularda ABD’nin çıkarlarına zarar verecek uygulamaları olduğu” argümanının haksız olduğuna hükmedildi.

Karar, Temyiz Organı işler halde olsaydı, teoride süreç tamamlandığı takdirde Çin’in de milyarlarca dolar ABD ürününe misilleme vergi getirmesine izin veriyor.