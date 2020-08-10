DTÖ: COVID-19 aşısı için 100 milyar dolar gerek

10 Ağustos 2020

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 aşısının geliştirilmesi ve üretilimesi için gereken miktarın 100 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bir basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, "100 milyar dolar çok yüksek bir meblağ olarak görülebilir, ancak bu G20 ülkeleri tarafından COVID-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele etmek için açıklanan 10 trilyon dolarlık teşvik paketlerinin yanında yine de küçük bir meblağ." dedi.

Ghebreyesus ayrıca, başta Birlieşik Krallık, Almanyai Fransa, Güney Kore, İtalya ve İspanya olmak üzere, hükümetlerin COVID-19 salgını önlemlerinin başarılı olduğunu ve salgının yayılmasını engellemede etkili olduğunu söyledi.