DTÖ, ilk çeyrekte mal ticaretinin azalabileceğini açıkladı

20 Şubat 2020

Mehmet KAYA

DTÖ “Mal Barometresi” çeşitli alt endekslerin hesaplanmasından oluşuyor ve 100 orta noktasının altı değerler yavaşlamaya, üstündeki değerler ise yükselişe işaret ediyor. İhracat siparişleri, konteyner nakliyeleri, tarımsal ürün ve otomotiv parçaları siparişleri gibi alt veriler öncü göstergeler olarak alınıyor ve küresel mal ticaretinin ilgili dönemi önceden hesaplanmaya çalışılıyor.

DTÖ açıklamasında, “Dünya mal ticaretindeki büyümenin 2020'nin başlarında zayıf kalması bekleniyor. Ticaret eğilimleri, 2019 Kasım ayında kaydedilen 96.6'dan daha düşük ve endeksin 100 temel değerinin oldukça altında 95.5'i gösteriyor” ifadesine yer verildi.

Koronavirüs daha da aşağı çekebilir

"Bu düşük eğilimli performansı, yeni bir küresel sağlık tehdidi daha da azaltılabilir” denilen DTÖ çalışmasında, yayımlanan endekste Çin’de başlayan COVID-19 salgınının etkisinin bulunmadığı belirtildi.

Geçmiş dönem verilerine yönelik yapılan değerlendirmede, küresel mal ticaret hacminin 2019 üçüncü çeyreğinde bir önceki yıl aynı çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında azaldığı hatırlatıldı. Dördüncü çeyrekte de yıllık bazda küçük bir artış görülme ihtimaliyle birlikte, “Mal Barometresi” kapsamında yapılan gelecek dönem hesaplamalar çerçevesinde istikrarlı bir iyileşme işaretinin görülmediği vurgulandı.

Alt endeksteki ölçümlemeler

DTÖ çalışmasında, Kasım 2019’dan itibaren genel eğilimde yavaşlama görülmesinin ana nedenleri, konteyner nakliye endekslerinde (94.8) ve tarımsal hammaddelerde (90.9) ve otomotiv ürünleri endeksindeki (100.0) endeks değerlerinde düşüş gözlendiği belirtildi. Buna karşılık, ihracat siparişleri (98.5), hava taşımacılığı (94.6) ve elektronik bileşenler (92.8) endeksleri 100’ün altında kalsa da değişim göstermeyerek istikrarlı kaldı. Çalışmada, “Önümüzdeki aylarda bu endekslerin normalde yükselmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte, Mal Ticareti Barometresinin her bileşeni COVID-19'un ekonomik etkisinden ve hastalığı tedavi etme ve kontrol altına alma çabalarının etkinliğinden etkilenecektir” denildi.