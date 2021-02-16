DTÖ’ye ilk kadın ve Afrikalı direktör

Kariyerinde iki kez Maliye Bakanlığı, kısa süre Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörlüğü görevlerini üstlenen Okonjo-Iweala, DTÖ’nün ilk kadın ve ilk Afrikalı direktörü unvanını kazandı.

Birkaç gün önce ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın desteğinin ardından atanan Okonjo-Iweala, halihazırda Küresel Aşı İttifakı'nın (GAVI) başında bulunuyor.

Okonjo-Iweala, ABD ve Avrupa Birliği’nin de reform çağrısı yaptığı DTÖ’yü daha güçlü bir hale getirmeyi hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı: Atanmayı memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü’ne Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala’nın atanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü’ne Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala’nın atanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir süredir devam etmekte olan DTÖ Genel

Direktörlüğü seçim sürecinin, seçimlerde en çok desteği alan Nijeryalı aday Ngozi Okonjo-Iweala’nın 15 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen DTÖ Genel Konseyi’nde yeni DTÖ Genel Direktörü olarak atanmasıyla neticelenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Nijerya Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra, Dünya Bankası’nda Başkan Yardımcılığı dahil olmak üzere üstlenmiş olduğu görevler itibarıyla ekonomi ve diplomasi alanlarında zengin bir birikime sahip olan Sayın Okonjo-Iweala’yı tebrik ediyor, kendisinin DTÖ’deki çalışmalarında da başarı göstereceğine inanıyoruz" denildi.

