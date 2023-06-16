Dubai’nin en pahalı malikanesi “mermer saray” satışa çıkarıldı: 204 milyon dolar!

Emre ERGÜL

3 .3 milyon nüfuslu Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 7 emirliğinden en kalabalık olanı…

Ortadoğu’nun turizm merkezi, 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna Savaşı sonrası Rus oligarkların gözdesi olmuş; küresel yaptırımlardan kaçan Ruslar yüzünden emirlikteki ev fiyatları tavan yapmıştı. İşte “çılgın fiyatlar”ın konuşulduğu Dubai’nin en pahalı evi de dün satışa çıkarıldı. Sıkı durun: Fiyatı 204 milyon dolar! Bir başka deyişle 4.8 milyar Türk Lirası…

Dubai’nin zengin semtlerinden Emirates Hills’te yer alan malikane, Fransa’daki Versailles Sarayı’nı andırıyor. Tam 5 bin 575 metrekare kapalı alana sahip olan malikanenin özellikleri şunlar:

-5 yatak odası bulunuyor. 372 metrekarelik ana yatak odası birçok evden büyük…

-15 araçlık bir garajı bulunuyor. Kapalı ve açık havuzların olduğu malikanede 70 bin litre suyun olduğu mercan resifi akvaryumu bile var.

-BAE’li emlak danışmanları malikaneye “Mermer Saray” diyor. Nedeni de yapımında 100 milyon Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (Yaklaşık 664.5 milyon TL) değerinde İtalyan mermeri kullanılması…

-Yapımı 12 yıl sürdü ve 2018’de ismi açıklanmayan sahibine teslim edildi. 70 işçi, sadece malikanedeki 700 bin yaprak altın varağın yerleştirilmesinde görev aldı.

-“Mermer Saray” sahibinin şahsi sanat koleksiyonundan, 19 ve 20’nci yüzyıl tablo ve heykellerle dekore edildi.

-Dubai’de bugüne kadarki ev pahalı ev, Ağustos 2022’de 210 milyon dirheme alıcı bulmuştu. “Mermer Saray” için yaklaşık 3.5 katı fiyat isteniyor.