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Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılamak için Polonya'nın Rzeszow şehrine gitmek üzere yola çıkan Duda'nın uçağı kalkıştan sonra arızalandı.

Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçak, yerel saatle 13.40 itibarıyla Varşova'ya acil iniş yaptı. Gelişme üzerine Biden'ı Polonya Millî Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak karşıladı.

Duda'nın, Rzeszow'a ulaşınca Biden ile temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Biden'ın Polonya ziyareti sırasında 82'nci Hava İndirme Tümenindeki Amerikan askerleri ile Ukraynalı mültecileri destekleyen kuruluşları ziyaret etmesi ve Kraliyet Kalesi’nin avlusunda bir konuşma yapması bekleniyor.

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