Dugin'in kızına suikast: Rusya'dan Ukrayna suçlaması
Rus istihbaratı, ideolog Dugin'in kızı Darya Dugina'nın suikastinin arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia etti.
Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), aşırı milliyetçi Rus ideolog Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın suikastinin arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu iddia etti.
Interfax haber ajansında yer alan Rus soruşturmacıların açıklamasına göre, Cumartesi akşamı Dugina'nın kullandığı Toyota Land Cruiser model aracının içindeki patlayıcı bir cihazın infilakıyla suikast meydana gelmişti.
Ukrayna ise suikastin arkasında olmadığını belirtmişti.