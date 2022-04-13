Dünya Bankası ile Senegal arasında 495 milyon dolarlık anlaşma

Dünya Bankası Senegal Operasyonları Direktörü Nathan Belete ve Senegal Finans ve Bütçe Bakanı Abdoulaye Daouda Diallo arasında çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalandığı belirtildi.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, 4 anlaşmanın toplam değerinin 495 milyon dolara ulaştığı ve bu rakamın rekor olduğu kaydedildi.

Buna göre, yaklaşık 600 öğrenciye katkı sağlayacak eğitim alanında imzalanan anlaşma için 100 milyon dolar, tarım faaliyetleriyle öne çıkan Casamance bölgesindeki alt yapı çalışmaları için 45 milyon dolar ayrıldı.

Yaklaşık 200 bin hanenin, okul, sağlık kuruluşları ve küçük ve orta işletmelerin elektriğe ulaşmasını kolaylaştıracak enerji alanındaki anlaşma için 150 milyon dolar ve kırsal kesimlerde tarım faaliyetlerini geliştirmek amacıyla yol ve altyapı çalışmalarını öngören anlaşma için de 200 milyon dolar finansman sağlanacak.